França se opõe a acordo de exportação UE-Mercosul devido as queimadas na Amazônia

O presidente da França, Emmanuel Macron afirmou oposição ao tratado de livre-comércio EU-Mercosul nesta sexta-feira (23), devido as queimadas na Amazônia, o que inviabiliza a validação do acordo comercial com a União Europeia.

A posição do francês foi apoiado por outros líderes europeus e pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.



Em declaração do Palácio do Eliseu, residência do presidente Frances, o presidente da república do Brasil, Jair Bolsonaro “mentiu” sobre seus compromissos com o meio ambiente. “Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula (do G20) de Osaka”, declarou o Palácio, estimando que “o presidente Bolsonaro decidiu não respeitar seus compromissos climáticos nem se comprometer com a biodiversidade”

Segundo especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), a alta de incêndios está relacionada ao desmatamento promovido para a criação de pastagens e lavouras, uma vez que neste ano não houve um período de seca tão intenso como nos anos anteriores.



Macron já havia se manifestado sobre a questão, e pediu que os incêndios fossem discutidos na reunião de cúpula do G7, que será realizada neste final de semana em Biarritz, na França.



O acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia prevê que 92% das exportações do bloco sul-americano (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) para os 28 países-membros do bloco europeu sejam isentas de impostos em um período de dez anos



