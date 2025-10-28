Furacão Melissa chega à Jamaica com ventos de 300 km/h

Saiba Mais Internacional Furacão Melissa se torna a tempestade mais forte do mundo em 2025

O Furacão Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica nesta terça-feira (28), trazendo ventos de quase 300 km/h e provocando condições catastróficas em grande parte do país.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), esta é a pior tempestade a atingir a ilha no século XXI, impactando regiões onde vive mais da metade da população jamaicana.

A formação do furacão foi descrita por meteorologistas como “uma intensificação extremamente rápida”, levando Melissa à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, e tornando-a a tempestade mais forte do planeta em 2025.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) emitiu alertas de “inundações repentinas catastróficas”, deslizamentos de terra e ventos capazes de causar falhas estruturais totais.

O governo jamaicano abriu mais de 800 abrigos em escolas e centros comunitários projetados para resistir ao impacto do fenômeno.

As autoridades locais orientaram os moradores a carregar alimentos suficientes para dois ou três dias ao buscarem abrigo.

“O momento é de proteção e solidariedade. Estamos diante de um evento climático sem precedentes neste século”, afirmou o ministro da Segurança Nacional da Jamaica.

O último furacão de categoria 5 a atingir o país foi o Dorian, em setembro de 2019, com ventos de até 297 km/h nas Bahamas.

Já o furacão Gilbert, em 1988, segue como o mais destrutivo a tocar a Jamaica até então, quando chegou à ilha com categoria 4 e ventos de 219 km/h.

Com o avanço de Melissa sobre o Caribe, autoridades internacionais acompanham o deslocamento da tempestade, que ainda pode causar impactos severos em Cuba e nas Ilhas Cayman nas próximas horas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional Furacão Melissa se torna a tempestade mais forte do mundo em 2025

Deixe seu Comentário

Leia Também