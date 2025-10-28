Menu
Furacão Melissa chega à Jamaica com ventos de 300 km/h

Tempestade de categoria 5 é a mais forte do planeta em 2025

28 outubro 2025 - 18h41Carla Andréa, com CNN
Palmeiras agitadas pelo vento ante da chegada do furacão Melissa em Hellshire, na JamaicaPalmeiras agitadas pelo vento ante da chegada do furacão Melissa em Hellshire, na Jamaica   (REUTERS/Octavio Jones)

O Furacão Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica nesta terça-feira (28), trazendo ventos de quase 300 km/h e provocando condições catastróficas em grande parte do país.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), esta é a pior tempestade a atingir a ilha no século XXI, impactando regiões onde vive mais da metade da população jamaicana.

A formação do furacão foi descrita por meteorologistas como “uma intensificação extremamente rápida”, levando Melissa à categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, e tornando-a a tempestade mais forte do planeta em 2025.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) emitiu alertas de “inundações repentinas catastróficas”, deslizamentos de terra e ventos capazes de causar falhas estruturais totais.

O governo jamaicano abriu mais de 800 abrigos em escolas e centros comunitários projetados para resistir ao impacto do fenômeno.

As autoridades locais orientaram os moradores a carregar alimentos suficientes para dois ou três dias ao buscarem abrigo.

“O momento é de proteção e solidariedade. Estamos diante de um evento climático sem precedentes neste século”, afirmou o ministro da Segurança Nacional da Jamaica.

O último furacão de categoria 5 a atingir o país foi o Dorian, em setembro de 2019, com ventos de até 297 km/h nas Bahamas.

Já o furacão Gilbert, em 1988, segue como o mais destrutivo a tocar a Jamaica até então, quando chegou à ilha com categoria 4 e ventos de 219 km/h.

Com o avanço de Melissa sobre o Caribe, autoridades internacionais acompanham o deslocamento da tempestade, que ainda pode causar impactos severos em Cuba e nas Ilhas Cayman nas próximas horas.

