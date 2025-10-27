Furacão Melissa se torna a tempestade mais forte do mundo em 2025

O furacão Melissa continua ganhando intensidade e, segundo o mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), emitido às 15h (horário de Brasília), tornou-se a tempestade mais forte do mundo em 2025.

Os ventos máximos sustentados atingem 280 km/h, o que representa um aumento de 16 km/h em relação ao alerta divulgado três horas antes.

De acordo com o NHC, o olho do furacão de categoria 5 estava, no início da tarde desta segunda-feira, a cerca de 233 quilômetros a sudoeste de Kingston, capital da Jamaica.

O sistema começou a se deslocar lentamente para o norte e segue em direção oeste-noroeste a uma velocidade de aproximadamente 5 km/h.

Com essa intensidade, o Melissa figura entre os furacões mais poderosos já registrados na história do Atlântico. Apenas nove tempestades apresentaram ventos superiores, embora outras tenham igualado os 280 km/h alcançados pelo fenômeno.

Entre os registros históricos, o furacão Allen, de 1980, continua sendo o mais intenso da região, com ventos de 305 km/h.

No Mar do Caribe, o Melissa também entra para a lista dos mais devastadores, atrás apenas de Allen (1980), Wilma (2005), Mitch (1998) e Gilbert (1988) — este último, o último grande furacão a atingir diretamente a Jamaica.

