Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Furacão Melissa se torna a tempestade mais forte do mundo em 2025

Com ventos sustentados de 280 km/h, fenômeno de categoria 5 avança lentamente em direção à Jamaica

27 outubro 2025 - 18h24Carla Andréa, com CNN
Furacão Melissa se torna tempestade mais forte do mundo Furacão Melissa se torna tempestade mais forte do mundo   (CSU-CIRA/RAMMB/NOAA via CNN Newsource)

O furacão Melissa continua ganhando intensidade e, segundo o mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), emitido às 15h (horário de Brasília), tornou-se a tempestade mais forte do mundo em 2025.

Os ventos máximos sustentados atingem 280 km/h, o que representa um aumento de 16 km/h em relação ao alerta divulgado três horas antes.

De acordo com o NHC, o olho do furacão de categoria 5 estava, no início da tarde desta segunda-feira, a cerca de 233 quilômetros a sudoeste de Kingston, capital da Jamaica.

O sistema começou a se deslocar lentamente para o norte e segue em direção oeste-noroeste a uma velocidade de aproximadamente 5 km/h.

Com essa intensidade, o Melissa figura entre os furacões mais poderosos já registrados na história do Atlântico. Apenas nove tempestades apresentaram ventos superiores, embora outras tenham igualado os 280 km/h alcançados pelo fenômeno.

Entre os registros históricos, o furacão Allen, de 1980, continua sendo o mais intenso da região, com ventos de 305 km/h.

No Mar do Caribe, o Melissa também entra para a lista dos mais devastadores, atrás apenas de Allen (1980), Wilma (2005), Mitch (1998) e Gilbert (1988) — este último, o último grande furacão a atingir diretamente a Jamaica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação
Internacional
Técnica de desengasgo em bebês, crianças e adultos passa por alteração; confira como fica
Javier Milei
Internacional
Mercado argentino dispara após vitória legislativa de Milei
Submarino USS Annapolis (R), EUA
Internacional
EUA intensificam presença militar no Caribe com foco na Venezuela
Após as negociações, Trump adotou um tom positivo, dizendo: "Acho que faremos um acordo com a China"
Internacional
EUA e China discutem acordo comercial e indicam avanço para trégua tarifária
Suspeito de tentar estuprar brasileira em trem de Paris é preso
Internacional
Suspeito de tentar estuprar brasileira em trem de Paris é preso
Líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado
Internacional
Cerimônia do Nobel da Paz para María Corina é cancelada
Foto:
Internacional
Avião de carga cai no mar durante pouso em Hong Kong e deixa dois mortos
Rodrigo Paz, presidente eleito na Bolívia
Internacional
Bolívia elege Rodrigo Paz para a presidência
Foto: TV Globo
Internacional
Bombardeios "de retaliação" israelense abalam cessar-fogo na Faixa de Gaza
Louvre. Coroa da Imperatriz Eugênia (1855), de Gabriel Lemonnier
Internacional
Coroa da Imperatriz Eugénie é recuperada após roubo no Louvre

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai