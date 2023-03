Grupo de hackers argentinos é preso após roubar R$ 4 milhões em criptomoedas

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

Um grupo de hackers argentino foi preso pelas autoridades do país após ter roubado cerca de US$ 800 mil em criptomoedas, cerca de R$ 4 milhões na cotação atual, dos usuários de uma empresa britânica.

Segundo a Polícia Federal Argentina, a organização criminosa foi descoberta pelas autoridades após representantes da empresa Buenbit, plataforma especializada em troca e venda de criptomoedas, denunciarem o roubo do valor, que saiu de diversas contas de vários usuários do site.

Após as investigações, a polícia argentina descobriu que outros crimes parecidos haviam sido aplicados em outras empresas, o que aponta para a existência de um líder por trás do grupo, que teria fugido para a França após o crime. Um mandado de prisão internacional já foi emitido.

Durante a operação que resultou na prisão dos hackers, a polícia encontrou dispositivos eletrônicos usados para cometer as fraudes. Uma perícia informática deve ser realizada para determinar a extensão do crime e identificar os demais envolvidos.

