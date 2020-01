Henry e Meghan deixarão de ser membros sênior da realeza britânica

O príncipe Harry e sua esposa Meghan, duque e duquesa de Sussex, anunciaram nessa quarta-feira (8) através de sua conta oficial na rede social Instagram, que vão dar um passou para trás e que deixarão de ser membros seniores da família real britânica.

De acordo com o texto publicado, o casal tomou a decisão após meses de reflexão e discussões internas e que escolheram “fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro deste instituição”.

Ainda no texto, os ex-duques de Sussex falaram que vão trabalhar para se tornarem financeiramente independentes e "Agora, planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth".

No anúncio também foi citado o porquê da escolha da América do Norte e sobre a criação do filho deles que nasceu no ano passado, Archie Harrinson. "Esse equilíbrio geográfico nos permitirá criar nosso filho com uma apreciação pela tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente.”

Além da criação do filho, no texto eles agradeceram o apoio da família neste momento. “Esperamos ansiosamente compartilhar todos os detalhes deste emocionante próximo passo no devido tempo, enquanto continuamos a colaborar com Sua Majestade, a Rainha, o Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, aceite nossos mais profundos agradecimentos por seu apoio contínuo".

Confira o anúncio completo:

O gabinete da Rainha Elizabete II já divulgou uma resposta ao comunicado. "Entendemos o desejo deles em adotar uma abordagem diferente, mas essas são questões complicadas que levarão tempo para serem resolvidas", diz o texto.

Deixe seu Comentário

Leia Também