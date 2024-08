Homem de 26 anos é detido após ataque com faca em festival na Alemanha

Um homem de 26 anos está sob custódia da polícia por um ataque com faca que deixou três mortos e oito feridos em Solingen, cidade na Alemanha.

O suspeito se entregou e admitiu o crime. “O envolvimento dessa pessoa está atualmente sob investigação intensiva”, afirmou a polícia.

O ataque, pelo qual o grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade, ocorreu na última sexta-feira (23), à noite, em um festival para celebrar os 650 anos de história da cidade. O homem foi procurado pela polícia durante 24 horas.

O suspeito é afiliado a um lar para refugiados em Solingen que foi revistado no sábado (24), disseram as autoridades. O Estado Islâmico o descreveu como um “soldado do Estado Islâmico” em uma declaração em sua conta do Telegram no sábado: “Ele realizou o ataque em vingança pelos muçulmanos na Palestina e em todos os lugares.”

A organização não forneceu nenhuma evidência para a afirmação e não ficou claro o quão próxima era qualquer relação entre o agressor e o Estado Islâmico.

