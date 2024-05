Homem descobre que consumia conteúdos sexuais da filha

Um homem norueguês descobriu que pagava e consumia conteúdos sexuais feitos pela filha de 23 anos na plataforma OnlyFans, uma rede social que permite os criadores dos materiais a cobrarem por assinatura, e muitos deles são sexuais.

Após a descoberta, o pai, que não teve o nome divulgado, teve que procurar ajuda terapêutica. Ele não reconheceu que o conteúdo era da filha porque não aparecia o rosto dela na plataforma. Já a jovem tinha acesso a quem a acompanhava, mas o perfil do pai era anônimo, por isso não desconfiou que estava interagindo com o próprio genitor.

Segunda a terapeuta do homem, Tone Haldorsen, o pai estava com pensamentos suicidas. "Isso quase destruiu o relacionamento entre eles. A ideia do pai de fazer algo sexual com a filha o deixou fisicamente doente. Agora, o corpo dela era a fonte das fantasias dele... e da infidelidade", disse a profissional.

Enquanto que a filha, que também não teve o nome divulgado, disse que "a coisa mais difícil para ela, foi que ele agiu pelas costas da mãe".

