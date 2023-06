Homem fica nu na Basílica de São Pedro em protesto contra invasão da Ucrânia

Em protesto à guerra na Ucrânia, desencadeada após a invasão da Rússia ao país em 24 de fevereiro do ano passado, um homem ficou totalmente nu e subiu no altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na noite deste quinta-feira (1º). As informações são do Metrópoles.

Uma imagem que viralizou nas redes sociais mostram o homem nu, usando somente tênis e meias, com mensagem de apoio à Ucrânia escrito com tinta em suas costas.

Segundo o portal Daily Mail, além da mensagem “salve as crianças da Ucrânia“, o corpo do homem estava repleto de cortes, feitos por ele mesmo com as unhas.

O manifestante, que não teve a identidade revelada, foi contido por guardas do Vaticano e entregue à polícia italiana.

