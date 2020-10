Influencer é queimada ao vivo pelo ex-marido

Sarah Chaves, com informações do UOL

A influenciadora digital chinesa, Lamu morreu após ter o 90% do corpo queimado pelo ex-marido, enquanto fazia uma a live na versão chinesa do TikTok.

De acordo com o Beijing Youth Daily, a polícia da região,Lamu teria entrado com o pedido separação por sofrer violência doméstica e o suposto autor do crime não teria aceitado o divórcio. O casal tem dois filhos pequenos.

No dia 14 de setembro, o homem invadiu a residência de Lamu, jogou gasolina na ex-mulher e ateou fogo. A influencer foi levada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (30).

Lamu tinha um perfil no Douyin, versão chinesa do TikTok, com 782 mil seguidores e que somava 6,3 milhões de curtidas em suas publicações.

Seu conteúdo era formado basicamente por vlogs de sua vida ou dublagens. Sua última postagem na rede social havia sido feita no mesmo dia do ataque. No vídeo, ela cantava uma música tradicional tibetana.

Deixe seu Comentário

Leia Também