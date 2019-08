Influenciadora digital tem o corpo encontrado em uma mala

Sarah Chaves, com informações do Correio Braziliense

A influenciadora digital russa, Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira (26), o corpo da jovem estava dentro de uma mala em seu apartamento em Moscou, na Rússia.

A família pediu autorização para ir no apartamento da jovem, pois estavam preocupados com a falta de notícias dela, quando acharam a mala com o corpo dentro

De acordo com a polícia local não existem evidências de luta no apartamento e não foi encontrada nenhuma arma no local.

A jovem influenciadora foi morta com um corte na garganta. Câmeras de segurança registraram o ex-namorado visitando a residência poucos dias antes do desaparecimento.

O ex-namorado de 33 anos, principal suspeito está preso. Em vídeo do Comitê de investigação, o suposto assassino afirma ter matado a jovem com cinco facadas no pescoço e no peito.

Autoridades do local abriram um processo de investigação para determinar qual foi o motivo do assassinato, mas há dúvidas de que tenham sido por ciúmes.

Ekaterina tinha programado uma viagem para a Holanda, com finalidade de comemorar o aniversário de 25 anos, em 30 de julho.

Deixe seu Comentário

Leia Também