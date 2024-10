Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah

Conforme um comunicado do Exército de Israel desta sexta-feira (11), um comandante da unidade de mísseis antitanque das Forças Radwan do Hezbollah, na área libanesa de Meiss El Jabal, teria sido morto durante a incursão terrestre de Israel no sul do país.

Em um comunicado, os militares israelenses disseram que Araeb el Shoga "foi responsável por vários ataques com mísseis antitanque na área de Ramot Naftali, no norte de Israel".

As forças israelenses "também identificaram e atingiram um lançador que estava pronto para disparar em direção ao território e soldados israelenses" e "atingiram instalações de armazenamento de armas do Hezbollah", acrescentaram os militares.

Em ataque aéreo em Beirute nessa quinta-feira (10), Israel matou ao menos 22 pessoas e feriu 117 outras, de

acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.



Os ataques no bairro densamente povoado de Basta marcaram o ataque israelense mais mortal no centro de Beirute desde a guerra de 34 dias em 2006, que matou 1.100 pessoas no Líbano.

