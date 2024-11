Israel aprova cessar-fogo no Líbano

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou na tarde desta terça-feira (26) que Israel firmou um acordo de cessar-fogo com o grupo Hezbollah, pondo fim aos ataques contra o Líbano.

O cessar-fogo foi anunciado durante transmissão na televisão israelense e ocorreu após horas de reunião com o gabinete de segurança do primeiro-ministro. Com o acordo, o Hezbollah deve retirar tropas armadas da fronteira ao sul do Rio Litani, enquanto forças de Israel devem se retirar do sul do Líbano.

O líder israelense ainda afirmou que a duração do cessar-fogo “depende do que acontecerá no Líbano”. “Se o Hezbollah violar o acordo e tentar armar-se, atacaremos. Se ele tentar renovar a infraestrutura terrorista perto da fronteira, atacaremos. Se ele lançar um foguete, se cavar um túnel, se trouxer um caminhão com mísseis - atacaremos”, declarou Netanyahu.

Uma das motivações para o cessar-fogo é a estratégia do primeiro-ministro para direcionar ataques a outros locais, e “centrar-se na ameaça iraniana”, fala cujo ele não deu mais detalhes sobre.

