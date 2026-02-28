Menu
Internacional

Israel e Estados Unidos fazem ataque coordenado ao Irã

Também neste sábado, explosões foram ouvidas em Israel

28 fevereiro 2026 - 08h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil    atualizado em 28/02/2026 às 08h13
Bombardeio aconteceu neste sábadoBombardeio aconteceu neste sábado   (Reuters/Stringer)

Israel lançou um ataque contra o Irã no início da manhã deste sábado (28), declarando estado de emergência "especial e imediato" em todo o país, de acordo com informações da Agência Reuters. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou "grandes operações de combate" no Irã com o objetivo de defender o povo americano, "eliminando ameaças iminentes do regime iraniano".

Israel afirmou ter lançado um ataque preventivo contra o Irã, levando o Oriente Médio a um novo confronto militar e diminuindo ainda mais as esperanças de uma solução diplomática para a longa disputa nuclear entre Teerã e o Ocidente.

Também neste sábado, explosões foram ouvidas na região de Haifa, no norte de Israel, no sábado, após lançamentos de mísseis do Irã, conforme o portal de notícias israelense Ynet. Ainda de acordo com a Reuters, mais cedo, sirenes de alerta aéreo soaram em diversas áreas de Israel depois que mísseis foram identificados como lançados do Irã em direção ao país, disse o exército israelense.

