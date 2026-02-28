Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Internacional

Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã

Ministério divulga contatos de embaixadas e dicas de segurança

28 fevereiro 2026 - 18h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Bombardeio atingiu IrãBombardeio atingiu Irã   (Reuters)

O Ministério das Relações Exteriores emitiu neste sábado (28) um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a 11 países do Oriente Médio, após a escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo o comunicado, a medida foi adotada “à luz da recente escalada das tensões no Oriente Médio”.

A recomendação é que cidadãos não se desloquem para:

  • Irã;
  • Israel;
  • Catar;
  • Kuwait;
  • Emirados Árabes Unidos;
  • Bahrein;
  • Jordânia;
  • Iraque;
  • Líbano;
  • Palestina;
  • Síria.

Orientações - Para brasileiros que já estão nesses países, o Itamaraty recomenda atenção redobrada e cumprimento rigoroso das orientações das autoridades locais.

Em caso de bombardeios ou ataques aéreos, a orientação é buscar imediatamente o abrigo mais próximo. Quem estiver na rua deve procurar estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Em residências, a recomendação é permanecer em cômodos internos, com ao menos duas paredes entre a pessoa e a área externa do prédio, mantendo portas e janelas fechadas.

O ministério também aconselha evitar permanecer na linha de visão do céu, priorizar áreas mais internas da estrutura e procurar abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas. Outra recomendação é manter reserva de água, enchendo banheiras ou recipientes grandes.

Entre as orientações gerais estão evitar multidões e protestos, acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras, monitorar a imprensa local e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade. Em caso de cancelamento de voos, o cidadão deve procurar a companhia aérea para remarcação.

De acordo com o Itamaraty, situações de emergência consular são aquelas que envolvem risco imediato à vida, à segurança ou à dignidade de cidadãos brasileiros no exterior.

Contatos de emergência

Caso cidadãos brasileiros nos 11 países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.

O Itamaraty divulgou uma lista de telefones:

  • Embaixada em Teerã: +98 (0) 912-148-5200
  • Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858
  • Embaixada em Doha: +974 6612 6585
  • Embaixada no Kuwait: +965 6684 0540
  • Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258
  • Embaixada em Manama: +973 3364 6483
  • Embaixada em Amã: +962 7 7558 4460
  • Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396
  • Embaixada em Beirute: +961 70 108 374
  • Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510
  • Embaixada em Damasco: +963 933 213 438

Condenação oficial

O governo brasileiro também condenou os ataques contra o Irã, classificando a ofensiva como fator de agravamento da instabilidade regional e risco à paz no Oriente Médio.

A operação foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e contou com a participação de Israel. O Irã afirmou que a ação violou sua soberania e iniciou retaliações contra alvos na região.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio
Internacional
Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio
Conflito no Oriente Médio leva companhias aéreas a suspender voos
Internacional
Conflito no Oriente Médio leva companhias aéreas a suspender voos
Bombardeio aconteceu neste sábado
Internacional
Israel e Estados Unidos fazem ataque coordenado ao Irã
Foto: Wagner Guimarães
Política
Projetos criam Dia dos Esportes Equestres e oficializam Pantanal Tech MS
Ex-embaixador britânico nos EUA Peter Mandelson
Internacional
Ex-embaixador britânico é preso após revelações relacionadas a Epstein
Wesley Dingus, prefeito de Butler
Internacional
Prefeito é investigado após ser flagrado cheirando calcinhas de adolescente
Donald Trump ao divulgar tarifas recíprocas em 2025
Internacional
Contrariado pela Suprema Corte, Trump anuncia aumento da tarifa temporária para 15%
Greve na Argentina teve embate com a polícia
Internacional
Argentina: reforma de Milei permite jornada de 12 horas e limita greve
AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo
Internacional
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas de Trump
Lula deve discursar durante a plenária de alto nível
Internacional
Lula chega à Índia e a primeira agenda é sobre os impactos da IA no mundo

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande