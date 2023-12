Javier Milei toma pose como presidente da Argentina

Pedro Molina, com informações da Agência Brasil

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, tomou posse do cargo neste domingo (10), em cerimônia no Congresso Nacional, que começou no final da manhã de hoje.

A cerimônia começou por volta das 11h15, sem a presença do presidente eleito, e foi conduzida pela presidente do Senado argentino, Cristina Kirchner, que às 11h20 declarou Milei como o novo mandatário do país.

Acompanhado de sua irmã, Karina Milei, o novo mandatário chegou no Congresso por volta das 11h45, após ter desfilado de carro em diversas ruas de Buenos Aires, capital da Argentina.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esteve na cerimônia, e foi representado pelo chanceler Mauro Vieira.

