JD1TV: Nave da SpaceX se desintegra no espaço e causa 'show de luzes'

Um protótipo da nave Starship, da SpaceX, falhou no espaço minutos após ser lançado nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (16). Voos comerciais que cruzavam a região do Caribe foram forçados a desviarem de suas rotas por segurança.



O controle de missão perdeu contato com a nave, que transportava sua primeira carga de teste com satélites simulados, oito minutos após a decolagem. O lançamento foi feito de uma base no Texas, às 19h38 pelo horário de Brasília.



Vídeos mostram bolas de luz laranja riscando o céu sobre a capital do Haiti, Porto Príncipe, deixando rastros de fumaça para trás.



A última vez que o estágio superior da Starship falhou foi em março do ano passado, quando a nave estava voltando para a atmosfera da Terra sobre o Oceano Índico.



O CEO da SpaceX, Elon Musk, postou um vídeo no X mostrando o campo de detritos e disse: "O sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido!". O empresário também disse que a falha pode ter sido provocada por um vazamento de oxigênio e combustível.

