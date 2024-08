Kamala Harris deve divulgar até terça-feira o nome de seu vice

A candidata à presidente pelo partido Democrata, Kamala Harris, deve anunciar até terça-feira (6) o nome escolhido para fazer parte de sua chapa como vice-presidente na corrida eleitoral dos Estados Unidos.

Segundo a CNN, Kamala entrevistou possíveis candidatos para ocupar o cargo de vice-presidente, incluindo o governador de Minnesota, Tim Walz, o senador do Arizona, Mark Kelly, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

Kamala, atual vice-presidente dos Estados Unidos, foi escolhida como candidata após a desistência do presidente Joe Biden de tentar a reeleição. Seu nome foi oficializado pelo partido na sexta-feira (2).

“Estou honrada em ser a candidata democrata para presidente dos Estados Unidos. Aceitarei oficialmente a nomeação na semana que vem. Esta campanha é sobre pessoas se unindo, movidas pelo amor ao país, para lutar pelo melhor que nós somos”, afirmou a candidata em seu perfil no X.

