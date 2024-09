Kate Middleton anuncia fim do tratamento de quimioterapia

Kate Middleton anunciou o fim do seu tratamento de quimioterapia. Através das redes sociais, a Princesa de Gales também confirmou que retomará os compromissos oficiais nos próximos meses.

No post, a princesa refletiu sobre as dificuldades de enfrentar o diagnóstico. "Os últimos nove meses foram incrivelmente duros para nossa família. A vida que conhecemos pode mudar em um instante, e precisamos achar um jeito de navegar por águas turvas e uma estrada desconhecida", disse.

Ela também destacou as perspectivas que a doença trouxe para a família. "Esse período, acima de tudo, nos lembrou, William e eu, de sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes da vida, que muitos de nós não valorizamos. De amarmos e sermos amados", completou Kate.

Kate afirmou estar ansiosa para voltar a trabalhar e retomar as aparições públicas. E ainda disse que está com esperança e apreço pela vida renovados.

Nesse primeiro momento, a princesa deve assumir uma agenda pública "leve". Além disso, ela já começou a trabalhar de casa em projetos que incluem seu trabalho com a primeira infância, e deve continuar a fazer isso nos próximos meses, segundo a revista People.

Desde o início do ano, a princesa fez apenas duas aparições oficiais. A primeira, em junho, no desfile Trooping the Colour, e a segunda em julho, em Wimbledon.

Segundo a imprensa britânica, a próxima aparição de Kate deve ser em novembro. Segundo o jornal The Sunday Times, a princesa espera se juntar à família no "Remembrance Sunday", traduzindo para o português fica "Domingo da Memória", em que a família real e outras figuras políticas se reúnem para prestar suas homenagens a militares mortos em serviço.

O Palácio também está planejando o concerto anual promovido por Kate na época das festas de fim de ano. A princesa promove e participa do concerto de canções natalinas com a família há três anos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também