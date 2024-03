'Anúncio' da Família Real: a verdade por trás do sumiço de Kate Middleton

Desde o último fim de semana, tem se especulado na imprensa internacional e nas redes sociais que a Família Real do Reino Unido faria um pronunciamento nesta segunda-feira (18).

A #royalannouncement e Rei Charles estão no topo dos trending topics, mas não há nada de concreto até o momento e nenhum comunicado foi emitido pelas autoridades reais britânicas.

Segundo alguns veículos da imprensa internacional, a família real teria deixado um aviso à BBC que haveria um comunicado real.

Contudo, funcionários da emissora pública já negaram esta possibilidade e a imprensa britânica privada também descarta oficialmente a possibilidade de qualquer anúncio, sendo apenas um boato.

Entenda o caso

Tudo começou por conta da fotomontagem de Kate Middleton postada nos canais oficiais do Palácio de Kensington. A imagem levantou muitas dúvidas perante o público, haja vista que a Princesa não faz uma aparição pública há quase três meses e tem sido alvo de conspirações de todos os tipos.

O fato do Rei Charles III estar em um tratamento de câncer também levou internautas a especularem que o monarca poderia abdicar do trono.

No domingo (17), o The Sun publicou uma reportagem afirmando que a princesa e William estiveram em uma feira comprando flores no interior do Reino Unido. Contudo, nenhuma imagem foi revelada.

A fotomontagem e a ausência de Kate tem aumentado os boatos sobre o tema e o próprio anúncio oficial da família real foi uma das mentiras sobre o tema.

