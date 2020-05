Macacos 'assaltam' laboratório e levam exames de sangue com coronavírus

Sarah Chaves, com informações do CNN Brasil

Um médico da Faculdade Estatal de Meerut na Índia, o doutor S. K. Garg, divulgou à Agência Reuters, na sexta-feira (29), a informação de que um grupo de macacos atacou um laboratório médico nesta semana e levou amostras de sangue de pacientes que foram diagnosticados com novo coronavírus.

Os macacos pegaram e fugiram com as amostras de sangue de quatro pacientes com Covid-19, que estão em tratamento, e os médicos tiveram que recolher as amostras dos pacientes novamente, segundo o médico S. K. Garg, um dos responsáveis pela faculdade.

O que mais preocupa os moradores é a informação de que as autoridades locais não sabem se os macacos haviam derramado as amostras, e as pessoas que moram perto do campus disseram temer uma maior disseminação do vírus caso os macacos tenham levado o material orgânico para áreas residenciais.

Garg disse que não está claro se os macacos podem contrair o novo coronavírus caso entrem em contato com o sangue infectado. "Não foram encontradas evidências de que os macacos possam contrair a infecção", disse o médico à agência Reuters.

Acredita-se que o novo coronavírus tenha passado para humanos a partir de animais infectados em um mercado de animais silvestres na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado.

Macacos nas ruas da Índia

Nos últimos meses, com o isolamento da população, os macacos cada vez mais estão se deslocando para a região urbana na Índia, causando distúrbios e até mesmo atacando pessoas em busca de comida.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, a Índia tem mais de 167 mil casos de Covid-19 e, ao menos, 4.797 mortes causadas pela doença.

