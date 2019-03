Mais cem venezuelanos chegam a Dourados este mÃªs

Mauro Silva com Rádio 94 FM Dourados

Pelo menos cem venezuelanos que buscam refúgio no Brasil devem chegar a Dourados no próximo 23 de março. A chegada dos imigrantes faz parte do processo de interiorização em sua grande maioria formado por homens solteiros.

De acordo com o site da 94 FM de Dourados, o grupo será trazido ao estado pela Agência da ONU para Refugiados (Acnur), que dará bolsas de auxílio temporário aos venezuelanos. Os refugiados serão trazidos pela Agência da ONU para Migrações (OIM), que fretará o avião.

Fevereiro

Em fevereiro, a cidade douradense recebeu 99 venezuelanos que vieram de Boa Vista (RR). A vinda das pessoas que moravam na Venezuela é realizada por meio de acordo com "Operação Acolhida".

Deixe seu Comentário

Leia Também