Marido abre a barriga de grávida para conferir o sexo do bebê

Um homem, de 43 anos, que já tem cinco filhas, abriu a barriga da esposa grávida para se certificar do sexo do bebê depois que um líder religioso tinha dito que a mulher esperava outra menina, de acordo com acusação da família da vítima. O caso sinistro ocorreu na noite do último sábado (19), em Budaun – Índia.

A indiana, de 35 anos, que está no quarto mês de gestação, foi levada às pressas para ser submetida a cirurgia em hospital de Nova Délhi, a capital do país, o segundo mais populoso do mundo. Ela e o bebê sobreviveram, contou o "Times of India", embora o estado de saúde da mãe seja grave, por causa da grande perda de sangue. O útero não foi atingido pela lâmina.

O marido, identificado apenas como Pannalal, tentou convencer a esposa, Anita Devi, a fazer um aborto, já que queria ter um menino. Como ela se recusou, ele usou uma navalha para cortar a barriga da mulher a fim de tirar a prova. O sexo do bebê que ela espera não foi informado.

"Meu cunhado sempre batia na minha irmã por ela só dar à luz meninas. Nossos pais já intervieram em várias ocasiões, mas ninguém podia imaginar que ele pudesse fazer algo tão cruel", disse Ravi Kumar Singh, irmão da gestante. "Havia sangue por todo lado", acrescentou.

Pannalal foi preso sob acusação de tentativa de assassinato. Abortos seletivos por gênero são comuns na Índia, onde o nascimento de meninos é preferível ao de meninas.

