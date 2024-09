Morre o autor e dublador David Graham aos 99 anos

David Graham, ator britânico conhecido por dar voz ao Vovô Pig em Peppa Pig e aos Daleks em Doctor Who, faleceu na sexta-feira (20). A causa da morte ainda não foi revelada. Jamie Anderson, produtor de TV e filho do criador de Thunderbirds – série na qual Graham também atuou – confirmou o falecimento com grande tristeza.

“Há apenas algumas semanas, eu estava com 2 mil pessoas em um show de Gerry Anderson em Birmingham, onde cantamos parabéns para ele – uma ocasião muito alegre. E agora, apenas algumas semanas depois, ele nos deixou. David sempre foi gentil e generoso com seu tempo e seu talento. E que talento. Ele fará muita falta”, disse Anderson.

Nas redes sociais, a conta oficial do desenho Peppa Pig publicou uma homenagem para Graham. Confira:

"Celebrando todas as memórias queridas que tivemos com David Graham. David, a voz do Vovô Pig, nos trouxe muitas risadas e alegria, e tocou os corações de milhões de famílias ao redor do mundo com seu talento incrível. Sentiremos muito a falta dele. Para sempre pulando em poças de lama. Que ele descanse em paz", declarou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também