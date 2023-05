MP de Valência condena torcedores por crime de ódio contra Vini Jr.

O Ministério Público de Valência denunciou, nesta quinta-feira (25), os torcedores do Valência por crime de ódio contra o jogador brasileiro Vini Jr. no último domingo (21), quando sofreu ataques racistas e foi chamado de “macaco”.

Na Espanha é necessário que os processos do MP passem pela instância de instrução antes de que um juiz decida se os acusados devem virar réus.

Além da Promotoria da cidade onde os ataques ocorreram, a Procuradoria-geral da Espanha também investiga o caso de racismo contra o atleta.

