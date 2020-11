Mulher morde e arranca parte do pênis de seu estuprador

Sarah Chaves com informações do The Sun e BBC

O estuprador Emmanuel Ankron, de 23 anos, teve parte do pênis arrancado por uma vítima, após tentar roubar a casa da jovem de 24 anos na cidade de Obuasi, em Gana.

De acordo com informações do site BBC e The Sun, o caso ocorreu no último sábado (7), e em depoimento à polícia, a estudante contou que estava dormindo quando ouviu um barulho estranho dentro de casa. Foi quando ela se deparou com o rapaz, que estava armado com um cutelo. Ele havia entrado na residência por uma janela.

Ankron estuprou a jovem e, quando deixava a casa com dinheiro, uma televisão e o celular da estudante, decidiu voltar e abusar da vítima novamente, dizendo que queria uma "segunda rodada".

Ao obrigar a mulher a fazer sexo oral, ele teve o membro cortado. "Eu mordi o mais forte que consegui", relatou a ganesa à emissora local ADOM TV. Em meio à ação, o homem ainda reagiu mordendo as costas da vítima, antes de se afastar.

A mulher fugiu e chamou a polícia. De acordo com informações da polícia, Ankron ainda tentou fugir, mas foi capturado e tanto ele quanto a jovem foram levados a um hospital.

A parte do pênis cortada foi recuperada pela polícia e enviada ao centro onde o autor foi atendido e reimplantado.

