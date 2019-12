Nasa alerta sobre asteroide gigante que passará próximo à Terra

Sarah Chaves, com informações do Metro

Um asteroide de 600 m de diâmetro passará próximo à Terra nesta quinta-feira (26) de acordo com a Agência Espacial Americana (Nasa).



De acordo com o alerta emitido pela agência asteroide denominado oficialmente como 310442 (CH59 2000), é considerado "potencialmente perigoso".



Segundo a NASA a passagem no CH59 do grupo de asteroides Aton ocorrerá logo após Natal, com uma velocidade impressionate de cerca de 27 mil milhas por hora.





Deixe seu Comentário

Leia Também