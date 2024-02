Navio atraca e brasileiros deixam "cruzeiro da cólera" na África

Todos os passageiros a bordo do Norwegian Dawn, impossibilitado de atracar nas Ilhas Maurício, no continente Africano, desde o domingo (25), após uma suspeita de surto de cólera a bordo, conseguiram desembarcar nesta terça-feira (27).

Das 3.200 pessoas a bordo, entre 2.184 viajantes e 1.026 membros da equipe, 20 eram brasileiros.

Inicialmente, alguns passageiros apresentaram sintomas de gastroenterite e a principal suspeita era de que havia um surto de cólera, porém, exames comprovaram a ausência da doença, e os passageiros foram liberados.

