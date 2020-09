Noivo descobre traição antes do casamento e se vinga

Faltando apenas três semanas para o casamento, um homem descobriu que estava sendo traído pela noiva e planejou uma grande vingança. Madeleine Smith, irmã do noivo (cujo nome não foi divulgado), contou no TikTok que ele jogou os pertences da futura noiva na rua e depois saiu para uma festa com as madrinhas.

Os vídeos viralizaram na rede social e somam mais de 2 milhões de visualizações.

Mostrando várias roupas no chão, Madeleine disse: “Meu irmão ia se casar em três semanas e acabou de descobrir que ela o está traindo, não fod* com os Smiths”. Depois disso, ela postou um novo vídeo mostrando o noivo em uma festa com as madrinhas tomando champanhe.

Na legenda do vídeo, a jovem escreveu: “Quando seu irmão é traído três semanas antes do casamento... você dá uma festa para ele com todas as madrinhas”.

Os vídeos viralizaram no TikTok e muita gente quis saber mais detalhes da história. Um terceiro vídeo foi postado e uma mulher explica. “O irmão dela [Madeline] estava noivo e eles fizeram uma despedida de solteiro. Todos estavam em Nashville, foi então que descobrimos no meio da viagem que a noiva estava pulando a cerca. Pegamos ela no telefone com um ex-namorado.”

A mulher também contou que o ex-namorado da noiva é um “traficante”, comprometido e que tem um filho. Por fim, ela acrescentou que a despedida de solteira da noiva virou uma despedida de solteiro cheia de “garotas gostosas” interessadas no noivo: “Honestamente, qualquer uma é melhor do que a ex dele”.

