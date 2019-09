Oito bebês morrem devido à incêndio em maternidade

Vitória Ribeiro, com informações R7

Um incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (24) em uma maternidade na cidade de El Oued, localizada no nordeste da Argélia, provocou a morte de oito recém-nascidos, segundo divulgou a Defesa Civil do país.

De acordo com perícia preliminar, os bebês faleceram, em alguns casos, por consequência das queimaduras, e outros por asfixia, devido à fumaça. Ao todo, 76 pessoas foram resgatadas com vida do local, sendo 37 mulheres, 28 funcionários e 11 recém-nascidos.

O incêndio começou por volta de 4h (0h de Brasília), devido a um curto-circuito, supostamente, causado por um aparelho anti-mosquitos, segundo disse o Ministro da Saúde da Argélia, Mohammed Miraoui. Ainda não há laudo definitivo que confirme a informação dada pelo representante do governo, que esteve no local e ordenou a abertura de uma investigação urgente sobre a tragédia.

Deixe seu Comentário

Leia Também