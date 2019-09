Hospital confirma 11 mortos em incêndio no Rio

A direção do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, confirmou que 11 pacientes morreram no incêndio que atingiu a instituição, na noite de quinta-feira (12). Segundo a instituição dos 103 pacientes que estavam no local no momento do fogo, 77 seguem internados em clínicas de saúde na cidade. Mais 14 foram levados para suas casas.

O balanço foi divulgado na tarde desta sexta-feira, pelo diretor médico do hospital, Fábio Santoro, que afirmou que todos os protocolos de emergência em casos semelhantes foram respeitados e executados. Ele falou à imprensa e leu um comunicado em nome da instituição.

“Em primeiro lugar, a diretoria do Hospital Badim expressa sua profunda tristeza e se solidariza com as pessoas atingidas. Nós agradecemos a grande rede de solidariedade que se formou desde ontem e vem se fortalecendo. Incluindo vizinhos, profissionais de saúde e familiares. Os nossos colaboradores atuaram ao longo de toda a noite e madrugada, arriscando suas vidas para salvar os nossos pacientes. Todos os recursos humanos e materiais ao nosso alcance foram dedicados a esse resgate, extremamente difícil, que exigiu a remoção dos pacientes em condição de saúde delicada”, disse o diretor.

Os trabalhos da equipe de perícia da Polícia Civil devem ser retomados amanhã. O subsolo do hospital está totalmente alagado por conta do combate às chamas. A água terá que ser drenada para que as equipes prossigam na investigação das causas do fogo, que teria, segundo os primeiros relatos, se iniciado em um gerador de energia.

