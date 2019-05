Ônibus de turismo foi atingido por bomba, no Egito

Matheus Henrique, com informações da Agência Brasil

Um ônibus de turismo foi atingido por uma bomba neste domingo (19), no Egito, próximo a um novo museu que está sendo construído nos arredores das pirâmides de Gizé, ferindo pelo menos 12 pessoas.

Segundo uma fonte de segurança, não há relato de mortes e a maioria dos feridos era de turistas estrangeiros, entre eles estão cidadãos sul-africanos.

Mohamed el-Mandouh, testemunha do incidente, disse à Reuters, agência de notícias britânica, que estava no trânsito perto do local da explosão e disse que ouviu uma “explosão muito forte”.

Algumas imagens estão circulando pelas redes sociais, mostrando o ônibus com algumas janelas estilhaçadas e escombros na estrada, perto de um muro baixo com um buraco.

Em dezembro, outro ônibus de turismo foi atingido por uma bomba, próximo ao mesmo local, a menos de 4 quilômetros das pirâmides de Gizé. Três turistas vietnamitas e um guia egípcio foram mortos e pelo menos outros dez turistas ficaram feridos.

