Para 'tomar um ar', passageira abre a porta e anda na asa de avião

Sarah Chaves, com informações da CNN

Uma passageira não identificada, que viajava em um voo da Ukraine International Airlines (UIA) de Antália, na Turquia, a Kiev com o marido e os filhos, foi flagrada andando pela asa da aeronave.

De acordo com a CNN, a mulher disse que estava “muito calor” dentro do avião e precisava "tomar um ar", enquanto passageiros aguardavam a liberação da saída da aeronave. A caminhada não autorizada pela asa do Boeing 737 fez ela ser banida de todos os próximos voos da UIA.

Conforme um comunicado da companhia aérea, a segurança do aeroporto e a polícia compareceram ao local junto a médicos, que determinaram que a mulher “não estava sob influência de álcool e/ou drogas”.

A linha aérea ucraniana criticou a passageira pelo incidente que ocorreu dia 31 de agosto, e o caracterizou como um “exemplo parental” inadequado, destacando que ela pode ser alvo de “uma pena financeira excepcionalmente elevada na forma de multa”.

