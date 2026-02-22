Prefeito é investigado após ser flagrado cheirando calcinhas de adolescente

Em Butler, no estado de Ohio (EUA), o prefeito Wesley Dingus, de 48 anos, foi preso no dia 13 de fevereiro após investigação policial apontar que ele entrou no quarto de uma adolescente sob seus cuidados para cheirar roupas íntimas usadas e praticar ato sexual. O caso veio à tona depois que a jovem instalou uma câmera escondida no próprio quarto, no mês passado.



De acordo com informações divulgadas pelo site Richland Source, a adolescente desconfiava que o prefeito estaria acessando o quarto dela na sua ausência. Para confirmar a suspeita, decidiu posicionar uma câmera no cômodo.

No dia 13 de janeiro, a jovem saiu de casa por volta das 7h e recebeu um alerta de movimento cerca de 15 minutos depois. Ao verificar as imagens, viu o prefeito entrar no quarto e cheirar suas peças íntimas usadas.



Na manhã seguinte, às 7h17, um novo aviso foi registrado. O vídeo mostrava Dingus novamente no local, manipulando as roupas íntimas da adolescente e tocando a própria genitália por cima da roupa.



Após análise do material, a polícia abriu investigação contra o prefeito da cidade rural, que tem menos de mil habitantes. Dingus foi detido em 13 de fevereiro.

O político, filiado ao Partido Republicano e ex-vereador local, foi acusado de voyeurismo. Ele responderá ao processo em liberdade após pagar fiança.

