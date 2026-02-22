Menu
Menu Busca domingo, 22 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Internacional

Prefeito é investigado após ser flagrado cheirando calcinhas de adolescente

A investigação começou após a jovem desconfiar de invasões no quarto e registrar imagens com câmera escondida

22 fevereiro 2026 - 14h14Sarah Chaves
Wesley Dingus, prefeito de ButlerWesley Dingus, prefeito de Butler   (Reprodução)

Em Butler, no estado de Ohio (EUA), o prefeito Wesley Dingus, de 48 anos, foi preso no dia 13 de fevereiro após investigação policial apontar que ele entrou no quarto de uma adolescente sob seus cuidados para cheirar roupas íntimas usadas e praticar ato sexual. O caso veio à tona depois que a jovem instalou uma câmera escondida no próprio quarto, no mês passado.

De acordo com informações divulgadas pelo site Richland Source, a adolescente desconfiava que o prefeito estaria acessando o quarto dela na sua ausência. Para confirmar a suspeita, decidiu posicionar uma câmera no cômodo.
No dia 13 de janeiro, a jovem saiu de casa por volta das 7h e recebeu um alerta de movimento cerca de 15 minutos depois. Ao verificar as imagens, viu o prefeito entrar no quarto e cheirar suas peças íntimas usadas.

Na manhã seguinte, às 7h17, um novo aviso foi registrado. O vídeo mostrava Dingus novamente no local, manipulando as roupas íntimas da adolescente e tocando a própria genitália por cima da roupa.

Após análise do material, a polícia abriu investigação contra o prefeito da cidade rural, que tem menos de mil habitantes. Dingus foi detido em 13 de fevereiro.
O político, filiado ao Partido Republicano e ex-vereador local, foi acusado de voyeurismo. Ele responderá ao processo em liberdade após pagar fiança.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donald Trump ao divulgar tarifas recíprocas em 2025
Internacional
Contrariado pela Suprema Corte, Trump anuncia aumento da tarifa temporária para 15%
Greve na Argentina teve embate com a polícia
Internacional
Argentina: reforma de Milei permite jornada de 12 horas e limita greve
AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo
Internacional
Suprema Corte dos EUA derruba tarifas de Trump
Lula deve discursar durante a plenária de alto nível
Internacional
Lula chega à Índia e a primeira agenda é sobre os impactos da IA no mundo
robert duvallnone.png.950x0_q95_crop
Internacional
Ator de "O Poderoso Chefão", Robert Duvall morre aos 95 anos
Robôs foram os destaques do evento
Internacional
Robôs humanoides dominam espetáculo do Ano Novo Lunar na China
Trump, Obama e Michelle e um evento
Internacional
Obama chama de 'espetáculo de circo' vídeo racista divulgado por Trump
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Internacional
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Foto: Reprodução
Internacional
Vídeo: Navios da Marinha dos EUA colidem durante operação no Caribe
Arquivo EFE
Internacional
Câmara argentina reduz idade penal de 16 para 14 anos

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande