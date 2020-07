Prefeito que estava desaparecido é encontrado morto

Joilson Francelino, com CNN

O prefeito da capital sul-coreana, Seul, Park Won-soon, foi encontrado morto horas depois de ter desaparecido e a polícia iniciar uma operação para encontrá-lo.

O desaparecimento de Park foi comunicado pela sua filha na noite de quinta-feira (horário local), segundo um policial envolvido com o caso.

Park deixou a residência oficial do prefeito por volta das 10h40 (horário local) na quinta-feira, vestindo um chapéu preto e uma mochila, após cancelar as reuniões agendadas para o dia, de acordo com várias notícias locais.

Quase 600 policiais e bombeiros, junto com três cães de resgate, foram mobilizados para procurar o prefeito de Seul.

O corpo de Park Won-soon foi encontrado nas montanhas da cidade sete horas depois da operação, de acordo com confirmação da polícia de Seul em um comunicado à imprensa.

As equipes de busca vasculharam o parque Waryong, onde a policial afirmou que o prefeito foi gravado pelo circuito de câmares de segurança.

Seu último sinal de celular foi detectado no bairro de Seongbuk-gu, em Seul, muito perto de sua residência oficial no bairro de Jongno-gu, relatou um policial.

A filha do prefeito disse que ele desapareceu às 17h17 de quinta-feira (horário local), que seu telefone estava desligado, e que deixou uma mensagem escrita "como um testamento", informou a agência de notícias Yonhap. Centenas de policiais participaram da busca pelo prefeito.

A Yonhap afirmou que uma ex-secretária de Park apresentou uma queixa na quarta-feira por supostos incidentes de assédio sexual.

