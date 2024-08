Protestos contra Maduro já tem 12 mortos e 700 presos na Venezuela

Após o resultado preliminar das eleições na Venezuela, que apontaram a terceira vitória consecutiva de Nicolás Maduro, o país vem enfrentando uma série de protestos que, segundo dados da Procuradoria-Geral venezuelana divulgados nesta quarta-feira (31), já deixam 12 mortos e resultaram na prisão de 700 pessoas.

Segundo a ONG Pesquisa Nacional de Hospital, um total de 11 civis foram mortos até o momento. O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, apontou que um militar também morreu em Caracas durante as manifestações.

O movimento contrário ao resultado ganhou força após a oposição não reconhecer o resultado das eleições divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no último domingo (28), já que o órgão é supostamente ligado a Maduro.

Segundo a Reuters, fontes afirmaram que os candidatos de oposição esperam que os protestos possam pressionar o CNE a tornar público o resultado total dos votos, que ainda não foi divulgado até o momento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também