Nesta terça-feira (06), um alto funcionário russo disse aos ucranianos que quanto mais tempo eles esperassem para entrar nas negociações de paz, mais duros seriam os termos para o povo.

Moscou disse que as negociações devem se basear na cessão de terras equivalentes a um quinto de seu território à Ucrânia – grande parte delas confiscadas pelas forças russas – e na renúncia a qualquer perspectiva de adesão à aliança da Otan, termos que os ucranianos rejeitaram imediatamente.

Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, disse que desde que Vladimir Putin propôs termos de paz, em 14 de junho, a Ucrânia perdeu 420 quilômetros quadrados de território e muito sangue.

“A janela de oportunidade para a Ucrânia está diminuindo”, disse ele à televisão estatal, acrescentando que a Ucrânia não respondeu e perderia mais território quanto mais tempo demorasse.

Depois de ter enviado as suas tropas em 2022, a Rússia controla cerca de 18% da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que apreendeu e anexou unilateralmente em 2014.

A Rússia também detém áreas de quatro regiões no sudeste da Ucrânia que Putin, alegando justificação histórica e cultural, diz que Kiev deve conceder na sua totalidade.

A Reuters - veículo britânico de informações - informou que Putin está pronto para parar a guerra com um cessar-fogo negociado que reconheça as atuais linhas do campo de batalha, mas está preparado para continuar a lutar se Kiev e o Ocidente não responderem.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse em julho, que Kiev estava preparada para negociações, desde que a soberania e a integridade territorial ucraniana — reconhecidas pela grande maioria dos Estados-Membros da ONU — fossem plenamente respeitadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também