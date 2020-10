Sete corpos em decomposição são encontrados dentro de Contêiner no Paraguai

Nesta sexta-feira (23) sete corpos em decomposição foram encontrados dentro de um carregamento de fertilizantes em Assunção, capital do Paraguai. O contêiner havia deixado a Sérvia no dia 21 de julho e chegou em solo paraguaio nesta semana.

Conforme a agência de notícias Reuters, os corpos foramdescobertos quando gestores da empresa que comprou o fertilizante abriram o carregamento. O promotor paraguaio Marcelo Saldivar disse “os suprimentos que eles tinham – biscoitos, água e comida enlatada – eram suficientes para durar 72 horas", afirmou.

Todas as vítimas eram adultas, duas tinham documentos de identidade marroquinos. Um recibo de uma empresa de táxi da Sérvia também foi encontrado, sugerindo que elas entraram no contêiner naquele país.

A polícia também encontrou sacos de roupas e uma abertura para ventilação na área do contêiner onde os corpos foram encontrados.

“Todos os corpos estão decompostos. São apenas cabelos e ossos”, afirmou Saldivar.

O promotor declarou que a rota da remessa seria verificada, junto com os telefones celulares encontrados com os corpos. As autoridades do Marrocos e da Sérvia também seriam contatadas para tentar determinar a identidade das vítimas.

Policiais paraguaios encontraram os passaportes de Ahmed Belmiloud de 20 anos de nacionalidade marroquina, e Yasa Barabara de 19 anos, natural do Egito.





