Submarino desaparecido era controlado por "controle de videogame"

Medindo 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura, pesando mais de 10 toneladas, feito de fibra de carbono e titânio e controlado por um “controle de videogame”. Esse é o submarino Titan, da empresa OceanGate, desaparecido no domingo (18) pouco tempo após mergulhar para uma expedição aos destroços do Titanic.

Recentemente ressurgiram imagens do interior do submersível, filmado pela CBS em 2022 para uma reportagem de David Pogue, e o que mais chamou atenção foi o controle do “pequeno” submarino, que é controlado por um joystick que se assemelha muito aos controles utilizados por videogames, como os Playstation e Xbox.

Com capacidade para cinco pessoas, os tripulantes podem ter uma visão de quase 180° para o lado de fora, além de três monitores que constantemente checam o status do equipamento e dos tripulantes.

Em entrevista exibida no Jornal Nacional, nesta segunda-feira (19), Pogue afirmou que o submarino não tinha GPS nem cabo que o ligasse até a superfície, mas que o fabricante garantiu sua segurança, mesmo sem esses acessórios essenciais.

A empresa não informou quanto tempo o submarino poderia ficar no local dos destroços do Titanic, porém, se sabe que o oxigênio utilizado nas viagens é o suficiente para cinco pessoas viajarem por até quatro dias.

Até o momento, se sabe a identidade de quatro passageiros do Titan: Shahzada Dawood, um empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário; Hamish Harding, bilionário empresário e explorador britânico; e Paul-Henry Nargeolet, que, segundo o "The Guardian" e a BBC, também estaria a bordo do submarino.

As buscas pelo submarino continuam.

