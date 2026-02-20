Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Internacional

Suprema Corte dos EUA derruba tarifas de Trump

Por 6 votos a 3, a maioria do tribunal concluiu que as medidas tarifárias ultrapassaram a autoridade prevista na legislação

20 fevereiro 2026 - 12h23Sarah Chaves
AP Foto/J. Scott Applewhite, ArchivoAP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo  

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (20) que o presidente Donald Trump extrapolou os limites da lei federal ao impor tarifas amplas de forma unilateral. A decisão representa um revés relevante para a Casa Branca em um tema central da política econômica e externa do governo.

Por 6 votos a 3, a maioria do tribunal concluiu que as medidas tarifárias ultrapassaram a autoridade prevista na legislação. O parecer foi redigido pelo presidente da Corte, John Roberts.

No voto, Roberts afirmou que “o presidente reivindica o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados” e destacou que, diante da dimensão da medida, seria necessária autorização clara do Congresso.

Segundo a decisão, o fundamento de emergência utilizado pelo governo não é suficiente para sustentar a imposição das tarifas nos termos adotados. O julgamento é considerado a derrota mais significativa do atual mandato de Trump na Suprema Corte, que em outras ocasiões recentes havia respaldado posições do Executivo em temas como imigração e estrutura administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula deve discursar durante a plenária de alto nível
Internacional
Lula chega à Índia e a primeira agenda é sobre os impactos da IA no mundo
robert duvallnone.png.950x0_q95_crop
Internacional
Ator de "O Poderoso Chefão", Robert Duvall morre aos 95 anos
Robôs foram os destaques do evento
Internacional
Robôs humanoides dominam espetáculo do Ano Novo Lunar na China
Trump, Obama e Michelle e um evento
Internacional
Obama chama de 'espetáculo de circo' vídeo racista divulgado por Trump
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Internacional
Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA
Foto: Reprodução
Internacional
Vídeo: Navios da Marinha dos EUA colidem durante operação no Caribe
Arquivo EFE
Internacional
Câmara argentina reduz idade penal de 16 para 14 anos
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Reuters/Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional
Ataque a tiros em escola deixa 10 mortos no Canadá; suspeita é encontrada sem vida
Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola nos EUA
Internacional
Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola nos EUA

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026