Suprema Corte dos EUA derruba tarifas de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira (20) que o presidente Donald Trump extrapolou os limites da lei federal ao impor tarifas amplas de forma unilateral. A decisão representa um revés relevante para a Casa Branca em um tema central da política econômica e externa do governo.

Por 6 votos a 3, a maioria do tribunal concluiu que as medidas tarifárias ultrapassaram a autoridade prevista na legislação. O parecer foi redigido pelo presidente da Corte, John Roberts.

No voto, Roberts afirmou que “o presidente reivindica o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados” e destacou que, diante da dimensão da medida, seria necessária autorização clara do Congresso.

Segundo a decisão, o fundamento de emergência utilizado pelo governo não é suficiente para sustentar a imposição das tarifas nos termos adotados. O julgamento é considerado a derrota mais significativa do atual mandato de Trump na Suprema Corte, que em outras ocasiões recentes havia respaldado posições do Executivo em temas como imigração e estrutura administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também