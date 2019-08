Terremoto deixa 4 mortos na Indonésia

Sarah Chaves, com informações do G1

Um terremoto de magnitude de 6,9 graus, atingiu a Indonésia, obrigando a quase mil famílias a deixarem suas casas neste sábado (3), próximos da costa sudoeste da Ilha de Java, o tremor também foi sentido na capital Jacarta

Quatro pessoas morreram e vária ficaram feridas durante o terremoto. Três pessoas morreram vítimas de ataques cardíacos no momento do terremoto, informou o porta-voz da agência, Agus Wibowo. A quarta sofreu uma queda fatal quando tentava fugir no momento do tremor.

A agência nacional para a gestão de desastres naturais emitiu um alerta de tsunami, que foi cancelado poucas horas depois.

Mais de 200 edifícios ficaram danificados, de acordo com o governo.

Área propensa a abalos

A Indonésia, um arquipélago de 17 mil ilhas e ilhotas, se formou pela convergência de três grandes placas tectônicas (indo-pacífica, australiana e euroasiática) e está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica.

No ano passado, um terremoto de de 7,5 graus seguido de um tsunami em Palu nas Celebes deixou cerca de 2 mil mortos e milhares de desaparecidos.

