Tiroteio deixa trÃªs mortos e nove feridos em Utrecht, na Holanda

Um homem fez disparos dentro de um bonde na cidade de Utrecht, na Holanda, deixando três mortos e nove feridos na manhã desta segunda-feira (18). A polícia afirma que o incidente pode ter motivação terrorista e busca o suspeito.



De acordo com o G1, os tiros ocorreram por volta das 10h45 (6h45 no horário de Brasília) na Praça 24 de Outubro, uma estação de bondes no centro da cidade. Três dos nove feridos estão em estado grave, segundo o prefeito da cidade, Jan van Zanen.

Uma grande operação está em andamento para encontrar o suspeito. Os policiais cercaram um prédio na frente de onde foi encontrado o carro usado pelo criminoso para fugir.

Sem dar muitos detalhes, a polícia divulgou a foto de um suspeito de envolvimento com o incidente: o turco Gökmen Tanis, 37 anos. As autoridades pedem que as pessoas liguem para a polícia e não se aproximem dele. Na imagem, aparentemente capturada por uma câmera de segurança de um bonde, o suspeito está com um casaco azul. Há também o horário em que ela foi capturada: 10h41, ou seja, quatro minutos antes do relato dos tiros.

A polícia ainda não informou se há outros envolvidos na ação.

O coordenador nacional para Segurança e Contraterrorismo da Holanda, Pieter-Jaap Aalbersberg, afirmou que foram registrados vários tiroteios na cidade e que "não se pode descartar a motivação terrorista".

"Porém, até o momento a motivação não está clara e nossa prioridade é deter o suspeito", declarou Aalbersberg, em entrevista coletiva em Haia.

Alerta máximo

Após o tiroteio, a praça 24 de Outubro foi fechada e ambulâncias foram até o local. Três helicópteros foram acionados para dar socorro às vítimas

As autoridades elevaram o alerta para ataques terroristas para o nível máximo (5) na província de Utrecht. As escolas foram orientadas a fechar suas portas e a polícia aumentou a segurança nas infraestruturas vitais. As mesquitas foram esvaziadas.

A polícia também está em alerta em Amsterdã e Roterdã. A segurança nos aeroportos foi reforçada.

O premiê holandês, Mark Rutte, disse estar preocupado e acionou o comitê de combate ao terrorismo após o incidente.

A cidade de Utrecht tem mais de 300 mil habitantes e fica a cerca de 40 km da capital holandesa, Amsterdã.

