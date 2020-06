Covid 19: Trump diz que Brasil passa dificuldades por seguir modelo Sueco

Sarah Chaves, com informações do Valor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira (5), que o Brasil vive um “momento difícil” no combate à pandemia de coronavírus (Covid-19).

Donald Trump sugeriu que isso ocorre porque o governo de Jair Bolsonaro seguiu a questionada estratégia da Suécia.

A Suécia optou por medidas voluntárias para combater o vírus, deixando comércio, restaurantes e escolas abertas. No Brasil, o governo federal critica as medidas de isolamento social, mas os governos dos Estados adotaram quarentenas que variam de região para região.

“Se você olhar para o Brasil, eles estão passando por dificuldades. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos feito isso [adotado o modelo sueco], teríamos perdido 1 milhão, 1 milhão e meio, talvez até 2 milhões ou mais de vidas”, disse Trump.

“Nós fechamos nosso país. Salvamos, possivelmente, 2 milhões, 2 milhões e meio de vidas. Poderia ser 1 milhão, não acho que menos do que isso”, acrescentou o presidente americano, dizendo que seu governo “tomou todas as decisões corretas” no combate à pandemia.

Em entrevista concedida nesta semana, o mentor da estratégia sueca, o epidemiologista Anders Tegnell, admitiu que errou ao não adotar medidas mais rígidas para combater a disseminação do novo coronavírus. “Se tivéssemos de enfrentar a mesma doença de novo, sabendo exatamente o que sabemos sobre ela hoje, acho que decidiríamos fazer uma coisa entre o que a Suécia fez e o que o restante do mundo fez”, disse ele.

No Brasil, prefeitos e governadores têm anunciado planos para flexibilizar o distanciamento social e retomar a atividade econômica.

