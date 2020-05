Trump diz que está "encerrando relações" com a OMS e faz críticas à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (29) que está encerrando relações com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e teceu críticas à forma com a qual o órgão lidou com a pandemia de Covid-19 e o papel da China no organismo.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano não detalhou esse rompimento com a OMS. Trump disse apenas que vai realocar o financiamento ao órgão — retirado há algumas semanas — para outras iniciativas.

Trump também acusou a China de estar à frente das decisões da OMS mesmo que Pequim financiasse menos o organismo do que os EUA.

Além disso, o norte-americano disse que as leis sobre segurança de Hong Kong aprovadas pelo governo chinês levará à retirada do tratamento especial dado pelos EUA ao território então considerado autônomo. Trump ainda prometeu impor sanções aos políticos de Hong Kong que permitiram que a diminuição da autonomia ocorresse.

