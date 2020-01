Trump faz primeiro discurso após ataque de retaliação do Irã

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, realizou nesta quarta-feira (8) o primeiro pronunciamento após o primeiro ataque de retaliação do Irã que atingiu com bombas duas bases dos EUA no Iraque e disse que o Irã tem que abrir mão de seu arsenal nuclear.

O discurso era muito esperado, feito um dia após o bombardeamento do Irã nas bases americanas. Apesar de não falar explicitamente do ataque Iraniano, o presidente norte-americano manteve sua atitude ameaçadora, como fez recentemente em sua conta na rede social Twitter.

Trump cobrou que o país rival abandona-se do programa nuclear e caso contrário, novas sanções serão adotadas. “Enquanto eu for presidente dos EUA o Irã não terá uma arma nuclear. Nossas forças estão prontas para o que for necessário. Nações toleraram o comportamento desestabilizador do Irã por anos. Esses dias acabaram. O Irã deve abandonar suas ambições nucleares e seu apoio ao terrorismo”, disse.

O presidente ainda afirmou que os Estados Unidos estão preparados para uma possível paz entre os dois países. “Uma mensagem aos líderes e ao povo do Irã. Queremos que vocês tenham o futuro que merecem, com prosperidade. A destruição do ISIS, Estado Islâmico, é boa para o Irã. E devemos trabalhar juntos nesta prioridade”, propôs.

Donald também deu sua justificativa para o assassinato do líder iraniano, Qassem Soleimani.“Nenhuma vida dos EUA e do Iraque foi perdida por conta da ação do nosso sistema de inteligência. Soleimani foi responsável por algumas das maiores atrocidades, lançando ataques terroristas contra alvos civis. Promoveu guerras por toda a região e assassinou milhares de americanos. Ele deveria ter sido exterminado há muito tempo”.

Em resposta a oposição, Trump disse que conflito não é por conta de petróleo. “Nós somos o maior produtor de óleo e gás natural no mundo. Nós não precisamos do óleo do Oriente Médio”.

O presidente norte-americano aproveitou o anúncio e mandou uma mensagem as outras nações. “O tempo chegou para o Reino Unido, a China, a Rússia e a Alemanha reconhecerem isso. Devemos trabalhar juntos para fazer um acordo com o Irã que faça do mundo um lugar mais seguro. O Irã pode ser um grande país. Hoje, vou pedir à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico-Norte, para ficar mais envolvida no processo do Oriente Médio”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também