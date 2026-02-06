Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Trump posta vídeo racista com casal Obama como macacos; assista

Imagem de 2 segundos foi incluída em vídeo sobre eleição de 2022

06 fevereiro 2026 - 14h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Frame em que mostra os rostos de Barack e Michelle ObamaFrame em que mostra os rostos de Barack e Michelle Obama   (Redes Sociais)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, publicou em uma rede social, na madrugada desta sexta-feira (6), um vídeo com teor racista onde aparecem representados como macacos o ex-presidente dos EUA Barack Obama e a ex-primeira dama Michelle Obama. Obama foi o primeiro presidente negro da história dos EUA.

A imagem de 2 segundos foi incluída ao final de um vídeo de cerca de 1 minuto, com teorias da conspiração que repercutem denúncias não comprovadas de fraude nas eleições de 2020, quando Trump perdeu para o presidente democrata Joe Biden e não reconheceu os resultados.

Em resposta a publicação, o líder dos democratas da Câmara de Representantes dos EUA, o deputado negro Hakeem Jeffries, defendeu Obama e Michelle como “o melhor deste país”.

“Donald Trump é um verme vil, desequilibrado e maligno. Por que líderes republicanos como John Thune continuam a apoiar esse indivíduo doente? Todos os republicanos devem denunciar imediatamente o fanatismo repugnante de Donald Trump”, defendeu.

Falsas denúncias de fraude - O vídeo foi um dos 60 posts que o presidente Trump fez durante apenas três horas, boa parte com acusações de fraudes na eleição de 2020 que nunca chegaram a ser comprovadas.

No vídeo em que Obama aparece como macaco aparecem as acusações já desmentidas de que a empresa de contagem de votos Dominion Voting Systems teria ajudada a fraudar a eleição.

Por ter veiculado essa falsa acusação, a emissora trumpista Fox News fez um acordo extrajudicial de US$ 787 milhões com a Dominion para suspender um processo de difamação movido pela empresa de tecnologia citada.

Risco eleitoral de Trump - O reforço na tese de fraude eleitoral em 2020 por parte do presidente dos EUA ocorre em meio a avaliações de que Trump pode perder a pequena maioria que mantem na Câmara e no Senado estadunidenses nas eleições de novembro deste ano.

No último sábado, o democrata Taylor Rehmet conquistou uma cadeira no Senado estadual do Texas que era ocupada por um republicano desde a década de 1990, informou a historiadora Heather Cox Richardson, da Universidade de Boston.

“[O democrata] venceu com uma margem de 14,4 pontos percentuais em um distrito que Trump venceu em 2024 por 17 pontos. A virada de 32 pontos percentuais deixou os republicanos ‘em pânico total’", disse a especialista. 

Ainda nesta semana, o estrategista trumpista Steve Bannon afirmou que o governo deve colocar agentes da polícia de imigração ICE, alvo dos recentes protestos nos EUA, repetindo outra alegação não comprovada de que os imigrantes ilegais “corrompem a eleição”.

No ano passado, republicanos alteraram os limites dos distritos eleitorais no Texas e no Missouri, prática conhecida como “gerrymandering”, ou “manipulação eleitoral”, em tradução livre. 

O gerrymandering consiste no redesenho das fronteiras dos distritos eleitorais para favorecer determinada visão política. Por exemplo, o redesenho pode dividir uma região de maioria negra e urbana em dois distritos diferentes, onde a população negra passa a ser minoria diante de populações brancas e rurais que foram incluídas na mesma área.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Frame em que mostra os rostos de Barack e Michelle Obama
Internacional
Casa Branca remove vídeo de Trump que mostra casal Obama como macacos
Reabertura da passagem de Rafah
Internacional
Passagem de Rafah volta a funcionar com restrições na fronteira de Gaza
Espanha deve ter readequação no uso das redes sociais
Internacional
Espanha vai proibir acesso às redes sociais para menores de 16 anos
Ministro Edson Fachin - Foto: Ester Vargas
Justiça
Fachin defende criação de rede internacional de tribunais em defesa da democracia
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Internacional
"Mãe de todos os acordos" aproxima União Europeia e Índia
Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia
Internacional
Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Imigrantes venezuelanos na fronteira dos EUA
Internacional
Juíza critica mudança migratória e bloqueia ação do governo Trump
Kevin Johnson
Internacional
Ex-jogador dos Eagles morre ao ser esfaqueado em acampamento sem-teto
Francis Buchholz, baixista clássico do Scorpions, em 2015
Internacional
Morre Francis Buchholz, ex-baixista do Scorpions, aos 71 anos

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital