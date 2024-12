Trump promete usar militares para deportações "até o nível máximo permitido"

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou seu plano de utilizar as forças armadas para deportar migrantes que entraram no país de forma irregular.

Em entrevista à revista Time, publicada nesta quinta-feira (12), Trump declarou que pretende mobilizar o Exército “até o nível máximo permitido pela lei” para reforçar os esforços de deportação em massa.

Na entrevista, realizada em novembro, o republicano classificou a imigração irregular como uma “invasão do nosso país” e afirmou que pretende solicitar o apoio da Guarda Nacional e da polícia local para colaborar com as operações militares.

Trump também sugeriu a construção de novos centros de detenção para abrigar migrantes antes de suas deportações, embora tenha enfatizado que seu objetivo é acelerar os processos. “O que for preciso para tirá-los. Não me importo. Honestamente, o que for preciso para tirá-los”, disse ele.

Ele destacou ainda que está negociando com outras nações para receber os migrantes deportados e ameaçou impor tarifas a países que se recusarem a cooperar.

Além disso, Trump afirmou que não pretende separar famílias com status de imigração misto. “Preferiria deportá-los juntos”, declarou, reforçando que sua prioridade é a remoção completa de imigrantes irregulares.

