Velório de Maradona acontece no palácio presidencial da Argentina

Saiba Mais Internacional Morre Maradona, um dos gênios do futebol

O corpo do ídolo do futebol, Diego Maradona que morreu nessa quarta-feira (25), está sendo velado no palácio presidencial da Argentina. O porta-voz da Presidência, Mario Huck, disse em declarações à imprensa internacional, que as cerimônias fúnebres serão realizadas na Casa Rosada até sábado (28).

O corpo de Maradona chegou de madrugada à sede do governo, em Buenos Aires. Centenas de pessoas aguardavam em fila para se despedir do campeão mundial de 1986, no velório que ocorrerá entre as 9h e as 19h.

A ex-mulher do ídolo Claudia Villafañe e as duas filhas, Dalma e Gianinna, já se deslocaram para a Casa Rosada. Também estão lá o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, vários jogadores e ex-atletas, incluindo os companheiros de equipe de Maradona no Campeonato Mundial de 1986, que a Argentina ganhou no México.

Morte de causas naturais

O procurador-geral de San Isidro, província de Buenos Aires, John Broyad, disse que a morte de Maradona “só teve causas naturais” e que em seu corpo “não foram encontrados sinais de crime ou violência”, mas que será feita uma autópsia.

