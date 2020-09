Vídeo - Baby Shark é você? Tubarão crava dentes em braço de banhista

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um homem atraiu grande atenção na praia de Jensen Beach, na Flórida, Estados Unidos. Ele foi visto caminhando, no último fim de semana, com um tubarão-lixa, também conhecido como tubarão-enfermeiro, nos braços, como se estivesse carregando um bebê.

Contudo, o gesto não era carinhoso. O tubarão estava com os dentes cravados no antebraço direito do banhista, que segurava o animal para evitar um ferimento maior.

O homem tentou se livrar do peixe, que acabou o mordendo mais forte, fazendo com que a dor aumentasse. Após desistir da ideia, o banhista foi levado a um hospital, onde finalmente se viu livre do predador.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também