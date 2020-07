Vídeo: caminhão explode e mata "ladrões de combustível"

Joilson Francelino, com CNN

Um caminhão que transportava combustível explodiu na segunda-feira (7) em Pueblo Viejo, no norte da Colômbia, matando ao menos sete pessoas e deixando mais de 50 feridas.

Segundo a imprensa local, o veículo capotou em uma estrada a leste de Barranquilla. Após o acidente, um grupo de moradores se juntou em torno do caminhão com tambores de plástico para tentar pegar parte do combustível, quando ocorreu a explosão.

“Infelizmente, um veículo cheio de combustível explodiu e matou várias pessoas. Não temos detalhes da situação, mas ao menos sete pessoas foram queimadas”, afirmou o prefeito de Pueblo Viejo, Fabian Obispo.

Jenny Caballero, que mora na região, contou que “quando um caminhão capota, as pessoas da área têm o costume de sair e pegar o que está nele”. “Espero que, depois dessa tragédia, reflitam e não façam mais isso”, disse.

Veja o momento em que o caminhão explode:

