Vídeo: Homem é nocauteado com um soco após fazer ofensas racistas a negros

Sarah Chaves, com informações do UOL

Um homem levou um soco e desmaiou após fazer ofensas racistas contra um grupo de três jovens negros que estavam no mesmo vagão do metrô de Londres, na Inglaterra.

O vídeo foi postado no último sábado (15), e a identidade dos envolvidos não foi revelada. A polícia está investigando o caso, segundo informou o jornal The Independent

Conforme o jornal britânico, antes de levar um soco no rosto e cair desacordado, o homem grita com os três jovens. Os jovens perguntam qual é o nome do homem, porém, ele se recusa a responder e dispara frases como "essa é minha casa e vocês todos vão embora" e "você é negro". Ele ainda diz que eles valem “menos do que ele”.

Quando o trem para na estação, os três jovens negros se levantam para desembarcar. O homem para em frente a eles e os encara. É nesse momento que um dos jovens acerta um soco no rosto do homem, que cai desacordado. Outros passageiros comentam ao fundo que "ele mereceu", que "ele é racista". Alguns segundos depois, algumas pessoas se aproximam para amparar o homem caído.

Segundo informações do jornal The Independent, a Polícia do Transporte pediu ajuda aos passageiros que testemunharam a cena para relatar o que de fato aconteceu. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.

Veja o vídeo feito por uma mulher que também estava no vagão:

